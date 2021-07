Mainz (ots) - "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 15. Juli 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über das neue Solargesetz, am Donnerstag, 15. Juli 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen."Für das Klima steigen wir aufs Dach", sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs. Danach will Rheinland-Pfalz bis 2030 seinen Strom vollständig aus Sonnenenergie gewinnen. SPD, Grüne und FDP wollen eine jährliche Solarleistung von 500 Megawatt erreichen. Bisher waren es gerade mal 200 Megawatt. Doch ob die im Gesetz beschlossenen Maßnahmen dazu ausreichen, ist fraglich. Die Opposition stört sich vor allem daran, dass die Photovoltaik auf dem Dach zur Pflicht erhoben werden soll.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Starkregen und Hochwasser in Rheinland-Pfalz - Tief "Bernd" und die Folgen- Zur Sache PoliTrend - Wie ist die Stimmung im Land?- Zur Sache Pin - Welche Rolle spielt die Solarenergie bisher in Rheinland-Pfalz?- Gewerbegebiet trifft Wohngebiet - Riesiger Hallenbau bringt Nachbarn zur Verzweiflung - Kampfszenen unter der Fichte - Wanderer gegen Mountainbiker im Pfälzerwald - Diäten im rheinland-pfälzischen Landtag steigen wieder - Nach einem Jahr Corona-Pause"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.SWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4968776