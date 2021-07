Heute haben die nächsten großen Finanzadressen ihre Zahlen präsentiert. Sowohl Goldman Sachs als auch die Bank of America konnten dabei ähnlich überzeugen wie die US-Banken, die gestern ihre Bücher öffneten. Die Analystenschätzungen wurden in allen Fällen locker übertroffen. Gerüchte gibt es in Bezug auf Apple. Angeblich hat der iPhone-Produzent seine Zulieferer angewiesen, deutlich mehr als bislang erwartet zu produzieren. Ein Hinweis auf weiter blendende Geschäfte. In Bezug auf Varta wiederum kursieren Gerüchte, wonach die nächste Prognose-Anhebung anstehen könnte. Hugo Boss wiederum legte sehr starke Zahlen vor, womit der Turnaround bestätigt wurde. Und Nokia bekommt eine satte Kurszielerhöhung eines US-Analystenhauses. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.