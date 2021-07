Der Börsentag vom 12.07. war durchweg von grünen Vorzeichen geprägt. So stieg vor allem der japanische Nikkei 225-Index deutlich um + 2,3 %, nachdem der dort publizierte 5,0%ige Jahresratenanstieg der Produzentenpreise im Juni (Konsens: + 4,7 %) wie auch gegenüber dem Vorjahr um + 12,2 % hochgeschnellte Juni-Auftragseingänge im Maschinenbau (Konsens: nur + 6,3 %) nun auch in Japan von einer immer stärkeren Konjunkturbelebung zeugten. In diesem Zuge kletterte der Hang Seng-Index ebenfalls um + 0,6 %, im anschließenden Handel legten auch der DAX um + ...

