NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Heidelbergcement vor den am 29. Juli erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 113,10 Euro belassen. Ihre Ergebnisprognose (Ebitda) für das zweite Quartal liege über der kürzlich veröffentlichten Konsensschätzung, die auf vergleichbarer Basis einen 28-prozentigen Anstieg gegenüber dem Vorjahr beinhalte, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die entsprechende Wachstumserwartung für die zweite Jahreshälfte erscheine mit 8,9 Prozent weiterhin zu pessimistisch./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 11:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 11:48 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

