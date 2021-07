DJ Aktionszeitraum für "Österreich sucht!" - die Digitalisierungsoffensive für den öffentlichen Sektor - verlängert - Wegen des großen Andrangs wird der Aktionszeitraum für den Test von searchIT gov edition verlängert

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts030/14.07.2021/18:55) - Digitalisierung ist nicht nur ein momentanes Buzzword - sie spielt in Gemeinden, Städten und Organisationen der öffentlichen Hand eine zunehmend große Rolle. Dementsprechend groß war auch der Anklang der Anfang Juni von searchIT gestarteten Digitalisierungsoffensive für den öffentlichen Sektor "Österreich sucht". searchIT hat den Testzeitraum daher bis Ende August 2021 verlängert, um noch mehr Kommunen die Chance zu geben, die Enterprise Search Software auf Herz und Nieren zu prüfen.

"Österreich sucht" in der Verlängerung

Im Rahmen der Aktion "Österreich sucht" bietet searchIT 100 österreichischen Gemeinden und Städten die Möglichkeit, Teil einer umfassenden Digitalisierungsoffensive zu werden. Viele Gemeinden haben sich bereits für die Teilnahme beworben und möchten am Test der Enterprise Search Software searchIT gov edition teilhaben. Die Teilnehmer erhalten die speziell für Regierungsorganisationen optimierte Suchmaschine searchIT gov edition für sechs Monate zum Einsatz in ihren Gemeinden und können während dieser Zeit uneingeschränkt alle verfügbaren Funktionen nützen. Durch das Feedback aus dem kommunalen Alltag wird searchIT gov edition ständig optimiert und weiterentwickelt. Die auf künstlicher Intelligenz basierende zentrale Suche passt sich somit immer besser an den Arbeitsalltag in einer Kommune an und lernt bei jeder neuen Suche dazu.

Optimaler Bürgerservice durch Multi-Website-Suche

Ein Einsatzbereich von searchIT ist es, den Bürgerservice zu optimieren. Eine schnelle Volltext-Suchfunktion, die auch in Websites integriert werden kann, hilft den Gemeindemitgliedern schnell und unproblematisch zu finden, was sie gesucht haben. Ein besonderes Feature dabei ist die Multi-Website-Suche, die auch Domain-übergreifend passende Suchergebnisse anzeigt. So können die unterschiedlichen Webauftritte einer Gemeinde, aber auch externe Datenquellen in die Suche eingebunden werden und bieten den Bürgern optimale Ergebnisse.

Auch den Mitarbeitern in den Gemeindeämtern steht searchIT mit seiner schnellen Suche und intuitiven Filtermöglichkeiten beim Dienst am Bürger zur Seite. Gerade bei telefonischen Anfragen oder Terminen vor Ort ist das schnelle Auffinden der benötigten Informationen wichtig. searchIT spart hier nicht nur durch die schnelle Suche, sondern auch beim Öffnen der Dokumente Zeit.

Hochtechnologie aus Österreich

Die Enterprise Search Software searchIT wurde zur Gänze in Österreich entwickelt. Mit searchIT gov edition steht nun auch dem öffentlichen Sektor eine state-of-the-art Lösung zur Optimierung von täglichen Abläufen und der Datenverwaltung zur Verfügung. Christoph Wendl, CEO des Wiener IT-Unternehmens Iphos IT Solutions und Entwickler der innovativen Enterprise Search Software, beschreibt searchIT gerne als "persönliches Google für jeden Mitarbeiter". "Alle für die Arbeit in den Gemeinden wichtigen Datenquellen - egal ob intern oder extern - können bequem über eine zentrale Benutzeroberfläche im Browser durchsucht werden," so Wendl. "Egal ob Dokumente, Anträge, Rechtsdatenbanken, Grundbuch, Gemeindearchive, E-Mails, Briefpost - all das wird durch die Volltextsuche mit zahlreichen intuitiven Filtern schnell verfügbar. Das spart Arbeitszeit, quasi ab dem ersten Tag. Selbstverständlich steht dabei Datensicherheit an oberster Stelle."

"Das bisherige Feedback zu searchIT gov edition hat uns gezeigt, dass unsere Enterprise Search Lösung genau den Zahn der Zeit trifft. Auch Funktionen wie die Prozessoptimierung und Automatisierung von DSGVO-relevanten Tätigkeiten - wie z.B. der Auskunftspflicht in Bezug auf personenbezogene Daten oder der Erfüllung von Lösch- und Änderungsbegehren, aber auch die integrierte Medienbeobachtung kamen bei den ersten Teilnehmern unserer Digitalisierungsoffensive "Österreich sucht" sehr gut an. searchIT gov edition erweist sich als bestens dazu geeignet, Gemeinden den Arbeitsalltag zu erleichtern und deren Bürgerservice zu optimieren. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen unsere Aktion bis Ende August zu verlängern, um so möglichst vielen Kommunen die Teilnahme zu ermöglichen," so Wendl abschließend.

Mehr Informationen zu searchIT gov edition: https://www.searchit-enterprise-search.com/digitalisierungsoffensive/

Über searchIT: Das internationale Unternehmen Iphos IT Solutions definiert das Thema "Enterprise Search Engines" für Unternehmen neu. Mit dem Launch von searchIT positioniert sich das Unternehmen als nachhaltiger Innovator in der Branche. Ing. Christoph Wendl leitet gemeinsam mit Lyubomir Ivanov als Chief Executive Officer (CEO) das 1998 gegründete Unternehmen, das sich mit innovativen Lösungen den aktuellen Herausforderungen der IT stellt.

