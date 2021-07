Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 14 juillet/July 2021) The common shares of Aquarius AI Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Aquarius AI Inc. is a technology company focused on customer acquisition of consumer products and services through the development of the Issuer's marking platform and blockchain solutions to intelligently connect digital advertisers or businesses to consumers across online display, mobile and video advertising channels, and solve the key challenges that businesses face.

_________________________________

Les actions ordinaires de Aquarius AI Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Aquarius AI Inc. est une entreprise technologique axée sur l'acquisition par les clients de produits et services de consommation grâce au développement de la plate-forme de marquage de l'émetteur et des solutions de blockchain pour connecter intelligemment les annonceurs ou les entreprises numériques aux consommateurs via l'affichage en ligne, les canaux publicitaires mobiles et vidéo, et résoudre les problèmes principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées.

Issuer/Émetteur: Aquarius AI Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): AQUA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 51 043 798 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 32 956 891 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 03842U 20 8 ISIN: CA 03842U 20 8 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 15 juillet/July 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for AQUA. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com