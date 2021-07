NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Stellantis mit Blick auf den neuen Plan der EU-Kommission zur Erreichung der europäischen Klimaschutzziele auf "Buy" belassen. Unter den von ihm beobachteten Autoherstellern sieht Analyst George Galliers VW und Konkurrent Stellantis am besten positioniert, um von den abermals verschärften Vorgaben für die Branche zur Senkung der Kohlendioxid-Emissionen zu profitieren. Das faktische Verbot neuer Verbrennermotoren ab 2035 und das Auslaufen von Ausnahmeregelungen für kleinere Hersteller bedeute derweil eine Herausforderung für die Sportwagenbauer Ferrari und Aston Martin, heißt es in der am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 18:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

