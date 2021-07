DJ Inflationserwartungen laut Beige Book nach oben gerichtet

NEW YORK (Dow Jones)--Laut dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hat die wirtschaftliche Aktivität in den USA seit Ende Mai bis Anfang Juli zugenommen. Dabei habe es Preisdruck auf breiter Basis gegeben, insbesondere in der Gastronomie. Während einige Bereiche der Wirtschaft davon ausgingen, dass der erhöhte Preisanstieg vorübergehender Natur sei, rechne die Mehrheit damit, dass in den kommenden Monaten die Einstandskosten und die Verkaufspreise weiter steigen werden, so die US-Notenbank.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Am 27. und 28. Juli werden keine Änderungen in der Geldpolitik erwartet. Allerdings befindet sich die Fed derzeit in einer Kampagne, um die Märkte auf die Reduzierung ihrer Anleihekäufe vorzubereiten.

Zuletzt ist die Inflation in den USA aufgrund von Sonder- und Nachholeffekten im Zuge der Corona-Krise in die Höhe geschnellt. Die Fed geht jedoch davon aus, dass die anziehende Inflation ein vorübergehendes Phänomen bleibt, denn die hohen Inflationsraten sind auch Resultat des Konjunktureinbruchs im Jahr 2020. Sollte die Inflation jedoch so bleiben, gerät die Fed schnell unter Handlungsdruck.

July 14, 2021

