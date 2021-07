Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Windows 365 liefert eine vollständige, personalisierte PC-Erfahrung aus der Cloud auf jedes Gerät und bietet Mitarbeitern und Unternehmen Leistung, Einfachheit und Sicherheit für das hybride Arbeitsmodell.Microsoft Corp. hat am Mittwoch Windows 365 angekündigt, einen Cloud-Dienst, der Unternehmen jeder Größe eine neue Möglichkeit bietet, Windows 10 oder Windows 11 (sobald verfügbar) zu erleben. Windows 365 bringt das Betriebssystem in die Microsoft Cloud und streamt die gesamten Windows-Dienste - Apps, Daten und Einstellungen - auf private oder Unternehmensgeräte. Das von Grund auf sichere und auf dem Zero-Trust-Sicherheitsmodell basierte Windows 365 sichert und speichert Informationen in der Cloud, nicht auf dem Gerät, und bietet allen Mitarbeitern, egal ob Praktikanten, Auftragnehmer, Softwareentwicklern oder Industriedesigner, eine sichere, produktive Erfahrung. Windows 365 schafft auch eine neue hybride "Personal Computing"-Kategorie namens Cloud PC, die sowohl die Leistung der Cloud als auch die Fähigkeiten des Geräts nutzt, um ein vollständiges, personalisiertes Windows-Erlebnis zu bieten. Die Ankündigung stellt eine bahnbrechende Entwicklung dar, da sich Unternehmen auf der ganzen Welt aktuell mit den besten Möglichkeiten auseinandersetzen, hybride Arbeitsmodelle zu ermöglichen, bei denen einige Mitarbeiter vor Ort und andere von allen Teilen der Welt aus tätig sind."Mit Windows 365 schaffen wir eine neue Kategorie: den Cloud-PC", erklärte Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft. "Genau wie Anwendungen mit SaaS in die Cloud übertragen wurden, bringen wir jetzt das Betriebssystem in die Cloud und bieten den Unternehmen mehr Flexibilität und eine sichere Möglichkeit, ihre Belegschaft produktiver zu machen und besser zu vernetzen, ganz unabhängig vom Standort."Neues Computing-Paradigma für hybride ArbeitsmodelleWährend die Pandemie in Teilen der Welt langsam abklingt, entsteht eine neue Arbeitsweise, die mit virtuellen Prozessen und Remote-Zusammenarbeit großen Veränderungen unterliegt. In dieser stärker verteilten Umgebung benötigen Mitarbeiter Zugriff auf standortübergreifende Unternehmensressourcen und Geräte - und angesichts zunehmender Bedrohungen durch Cyberangriffe ist die Sicherung dieser Ressourcen von größter Bedeutung."Die hybride Arbeit hat die Rolle der Technologie in den Unternehmen heute grundlegend verändert", so Jared Spataro, Corporate Vice President von Microsoft 365. "Nie waren die Mitarbeiter von so vielen unterschiedlichen Standorten aus tätig, und die Unternehmen benötigen eine neue Möglichkeit, um ein großartiges Produktivitätserlebnis mit erhöhter Vielseitigkeit, Einfachheit und Sicherheit zu bieten. Der Cloud PC ist eine aufregende neue Kategorie des hybriden Personal Computing, die aus jedem Gerät einen personalisierten, produktiven und sicheren digitalen Arbeitsplatz macht. Die heutige Ankündigung von Windows 365 ist nur der Anfang dessen, was möglich sein wird, wenn wir die Grenzen zwischen dem Gerät und der Cloud auflösen."Windows 365 hilft Arbeitgebern, Probleme zu lösen, denen sie schon lange vor der Pandemie gegenüberstanden. Die Arbeitnehmer erhalten mehr Flexibilität und mehr Optionen, um von verschiedenen Standorten aus zu arbeiten, während sie gleichzeitig die Sicherheit der Daten des Unternehmens gewährleisten. Saisonarbeiter können ohne die logistischen Herausforderungen der Herausgabe neuer Hardware oder der Sicherung persönlicher Geräte zeitweise in ein Team aufgenommen werden - so kann sich das Unternehmen effizienter und sicherer an geschäftige Zeiten anpassen. Zudem können die Unternehmen leicht sicherstellen, dass fachlich spezialisierte Mitarbeiter in kreativen, analytischen, technischen oder wissenschaftlichen Positionen eine größere Rechenleistung und einen sicheren Zugriff auf wichtige Anwendungen haben, die sie benötigen.Vielseitig, einfach, sicher: die transformativen Auswirkungen von Windows 365Durch den Aufbau auf das bewährte Windows-Betriebssystem und durch die Stärke der Cloud verleiht Windows 365 jedem Unternehmen in dreierlei Hinsicht mehr Sicherheit:- Leistungsstark. Dank des sofortigen Starts auf ihren persönlichen Cloud-PC können Benutzer alle ihre Anwendungen, Tools, Daten und Einstellungen über jedes Gerät aus der Cloud streamen. Windows 365 bietet die volle PC-Erfahrung in der Cloud. Die Cloud bietet zudem Vielseitigkeit in Bezug auf Rechenleistung und Speicher, sodass die IT-Abteilung je nach Bedarf skaliert oder verkleinert werden kann. Dank der Wahl zwischen Windows 10 oder Windows 11 (sobald letzteres zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 allgemein verfügbar ist), können Unternehmen den für sie geeigneten Cloud-PC mit monatlichen Preisen pro Benutzer auswählen.- Einfach. Mit einem Cloud-PC können sich Benutzer anmelden und auf allen Geräten dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Dies bietet eine einfache und vertraute Windows-Erfahrung, die von der Cloud bereitgestellt wird. Für die IT vereinfacht Windows 365 zudem die Bereitstellung, Updates und Verwaltung - und im Gegensatz zu anderen Lösungen erfordert Windows 365 keine Virtualisierungserfahrung. Mit Windows 365, das für den Endpunkt optimiert ist, kann die IT ganz einfach Cloud-PCs für ihr Unternehmen beschaffen, bereitstellen und verwalten, genauso wie sie physische PCs über Microsoft Endpoint Manager verwalten. Kleine und mittelständische Unternehmen können Windows 365 direkt oder über einen Cloud-Service-Provider erwerben und ihre Unternehmen mit wenigen Klicks mit Cloud-PCs einrichten. Microsoft entwickelt auch weiterhin Innovationen in Azure Virtual Desktop für Unternehmen mit umfassender Virtualisierungserfahrung, die mehr Anpassungs- und Flexibilitätsoptionen wünschen.- Sicher. Windows 365 ist von Grund auf sicher und basiert auf dem Zero-Trust-Sicherheitsmodell. Informationen werden gesichert und in der Cloud gespeichert, nicht auf dem Gerät. Windows 365 ist immer auf dem neuesten Stand und baut auf der Stärke der reichhaltigen Sicherheitsfunktionen und Ausgangswerte von Microsoft auf. Damit vereinfacht es die Sicherheit und empfiehlt die besten Sicherheitseinstellungen für die jeweilige Umgebung.Neue Möglichkeiten für das Microsoft Partner-ÖkosystemSeit Jahrzehnten stellt Microsoft seine Partner bei der Bereitstellung der Technologien und Business Transformation für Kunden auf der ganzen Welt in den Mittelpunkt. Der Umfang der Cloud-Angebote und des Technologieportfolios von Microsoft gibt den Partnern die Möglichkeit, innovative, branchenspezifische Lösungen zu entwickeln. Mit Windows 365 stehen den Partnern weiterhin zahlreiche Möglichkeiten offen.Von Systemintegratoren über Managed Service Provider bis hin zu unabhängigen Softwareanbietern (ISV) und Erstausrüstern (OEMs) bietet die neue Cloud-PC-Kategorie den Microsoft-Partnern die Möglichkeit, neue Windows-Erlebnisse in der Cloud bereitzustellen.Unternehmen werden sich an Systemintegratoren und Managed Service Provider wenden, die ihnen helfen, das Beste aus ihrem gesamten Windows-Bestand herauszuholen. Unabhängige Softwareanbieter können weiterhin Windows-Apps erstellen und diese nun in der Cloud bereitstellen, um Unternehmen bei der digitalen Transformation auf ganz neue Art und Weise zu unterstützen. Und Erstausrüster erhalten die Möglichkeit, Windows 365 in ihr breitgefächertes Portfolio an Dienstleistungen zu integrieren, zusammen mit den robusten Funktionen und der sicheren Hardware ihrer Geräte."Um in einer neuen Arbeitswelt ihr Bestes zu geben, brauchen Mitarbeiter Arbeitsplatztechnologie, mit der sie vertraut sind, die einfach zu bedienen, sicher und immer verfügbar ist", erklärte Veit Siegenheim, Global Modern Workplace Lead bei Avanade. "Mit Windows 365 nutzt Microsoft die Leistung der Cloud, um die Produktivität überall und auf allen Geräten zu steigern und die Erfahrung am Arbeitsplatz zu verbessern."VerfügbarkeitWindows 365 wird ab dem 2. August 2021 allgemein für Unternehmen jeder Größe verfügbar sein. Windows 365 wird ab dem 2. August 2021 allgemein für Unternehmen jeder Größe verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter https://Microsoft.com/Windows-365. 