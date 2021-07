Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Freude und Wut, Trauer und Glück: Gefühle gehören zu unserem Leben. Viele Wissenschaftler glauben, dass Emotionen nicht nur unsere Stimmung beeinflussen, sondern auch die Gesundheit. Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Welchen Einfluss hat die Seele auf unseren Körper? Mit dieser Frage beschäftigen sich Ärzte und Wissenschaftler seit jeher. An unserem Immunsystem wird das enge Zusammenspiel deutlich, sagt Sonja Gibis von der Apotheken Umschau:O-Ton Sonja Gibis 20 sec."Man weiß heute, dass der Zusammenhang zwischen unseren Gefühlen und dem Immunsystem wirklich eng ist. Man kennt sogar einige Wege, wie Psyche und Körperabwehr über Botenstoffe kommunizieren, beide nutzen sozusagen dieselbe biochemische Sprache. Manche Fachleute sagen, die Verbindung ist so eng, dass es gar keine wirkliche Trennung gibt."Sprecherin: Spürbar wird das etwa in Prüfungssituationen:O-Ton Sonja Gibis 16 sec."Bei Prüfungsangst heilen bei Studierenden zum Beispiel Wunden schlechter. Auch Trauer, etwa beim Verlust eines Partners, schwächt die Abwehr, sogar Impfungen schlagen dann schlechter an. Andererseits wirken Freude, Dankbarkeit, das Gefühl von sozialer Eingebundenheit wie ein Abwehr-Booster."Sprecherin: Diese Kraft der Gefühle kann die Medizin nutzen und in der Therapie einsetzen:O-Ton Sonja Gibis 20 sec."Die Psychosomatik hat sich quasi darauf spezialisiert, doch eigentlich sollte jede gute Medizin in dieser Weise ganzheitlich sein. Jeder kann aber auch selbst dazu beitragen, seine positiven Gefühle zu stärken. Ein guter Tipp ist ein Dankbarkeits-Tagebuch. In Untersuchungen wurden die Testpersonen optimistischer, fühlten sich wohler und schliefen sogar besser."Abmoderation: Die psychosomatische Medizin kennt viele Wege, um unsere Gefühle kennenzulernen und Kraft daraus zu schöpfen, schreibt die Apotheken Umschau. Traditionelle Heilverfahren wie Yoga und Tai-Chi gehören dazu, ebenso Massagen, Akupunktur oder eine Gesprächstherapie.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4968875