Software mit CE-konformer Kennzeichnung; bald in Europa verfügbar -

NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701) gab heute die Entwicklung einer KI-Technologie bekannt, die Ärzte bei der Bestimmung unterstützt, ob kolorektale Läsionen neoplastisch oder nicht-neoplastisch sind. NEC entwickelte eine neue Technologie namens "Cx20", um die Früherkennung von kolorektalen Läsionen zu unterstützen. Cx20 erfüllt bereits die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung, eine europäische Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutznorm, und wird in die KI-Diagnoseunterstützungssoftware für Medizinprodukte "WISE VISION Endoscopy" (*1) integriert, deren Vertrieb in Europa noch in diesem Jahr beginnen soll.

The Cx20 function supports the identification of disease: During examinations, suspected lesions are automatically detected through video taken by endoscope devices. Doctors then extract still images (left) and analysis results are soon displayed (right) (Graphic: Business Wire)