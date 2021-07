Das Währungspaar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) tendiert weiter talwärts, wie in der letzten technischen Besprechung bereits favorisiert wurde. Bestehende Short-Positionen sollten nun einer Stopp-Anpassung unterzogen werden. Insgesamt herrscht aber noch immer ein intakter langfristiger Aufwärtstrend, der ein Hoch bei 10,7334 TRY hervorgebracht hatte. Das Ziel am 138,2 % Fibo wurde dabei nur knapp verfehlt, das ...

