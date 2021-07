DJ MÄRKTE ASIEN/Gute China-Daten stützen Schanghai und Hongkong

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich am Donnerstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Kursaufschläge verzeichnen Schanghai und Hongkong nach den neusten chinesischen Konjunkturdaten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich im zweiten Quartal um 7,9 Prozent und traf damit die Prognose der Ökonomen. Allerdings war im ersten Quartal noch ein Plus von 18,3 Prozent verzeichnet worden. Etwas besser fiel dagegen die chinesische Industrieproduktion für Juni aus.

Das chinesische Wirtschaftswachstum dürfte sich im zweiten Halbjahr mit den zunehmenden Impfungen und einem in der Folge weiter steigenden Konsum sowie höheren Investitionen der Unternehmen beschleunigen, heißt es von Oxford Economics. Die Juni-Daten hätten die Prognosen übertroffen und zeigten die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft in China, so die Analysten. Die Daten sehen ermutigend aus und zeigen nur einen kleinen Dynamik-Verlust im Juni, ergänzt TD Securities.

Für den Schanghai-Composite geht es um 0,2 Prozent nach oben, der Hang-Seng in Hongkong legt um 1,2 Prozent zu. Dieser hatte am Vortag das deutlichste Minus verzeichnet. Vor allem Immobilienwerte verzeichnen hier Kursgewinne.

Technologiewerte in Tokio unter Druck

Dagegen reduziert sich der Nikkei-225 in Tokio um 1,0 Prozent auf 28.326 Punkte. Hier sind es Abgaben bei Technologie- und Energiewerten, die den Index belasten. Händler verweisen vor allem auf den steigenden Yen, der die Exportchancen japanischer Unternehmen belastet. Auf die Energiewerte drücken die am Vortag deutlich gefallenen Ölpreise, die ihre Abwärtstendenz im asiatischen Handel mit gebremster Dynamik fortsetzen. Die Aktien von Hitachi fallen um 2,9 Prozent und die Papiere des Ölkonzerns Inpex geben um 2,3 Prozent nach.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte sich am Vortag von den unerwartet stark gestiegenen Verbraucherpreisen und Erzeugerpreisen unbeeindruckt gezeigt. Das Reduzieren der Anleihekäufe sei noch ein gutes Stück entfernt, denn die Fortschritte am Arbeitsmarkt reichten bei weitem noch nicht aus, so Powell. Auch bekräftigte er, dass die Inflation in diesem Jahr zwar erhöht bleiben, dann aber sinken werde. Passend zu den in der Folge kräftig fallenden Marktzinsen kam der Dollar nach dem Vortagesanstieg zurück. Der Dollar-Index notiert aktuell kaum verändert. Dagegen fällt der Greenback auf 109,86 Yen von 110,70 Yen in der Spitze am Vortag.

In Sydney geht es für den S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent nach unten. Hier stützen besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten nicht. So hat sich die Arbeitslosenquote im Juni auf 4,9 Prozent reduziert und damit den achten Rückgang in Folge verzeichnet. Die Daten könnten sich im Juli allerdings von dem bis Ende des Monats verhängten Corona-Lockdown in Sydney belastet werden, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.333,50 -0,29% +11,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.326,38 -0,99% +4,2% 08:00 Kospi (Seoul) 3.281,22 +0,50% +14,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.536,71 +0,23% +1,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.126,52 +1,22% +2,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.140,88 -0,39% +11,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.520,15 +0,52% -7,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1834 -0,0% 1,1836 1,1792 -3,1% EUR/JPY 130,00 -0,1% 130,16 130,29 +3,1% EUR/GBP 0,8551 +0,2% 0,8538 0,8518 -4,3% GBP/USD 1,3840 -0,2% 1,3863 1,3843 +1,2% USD/JPY 109,86 -0,1% 109,97 110,48 +6,4% USD/KRW 1141,36 -0,3% 1144,77 1149,44 +5,1% USD/CNY 6,4646 -0,1% 6,4689 6,4762 -1,0% USD/CNH 6,4653 +0,1% 6,4598 6,4802 -0,6% USD/HKD 7,7671 +0,0% 7,7667 7,7669 +0,2% AUD/USD 0,7460 -0,3% 0,7483 0,7457 -3,1% NZD/USD 0,7011 -0,4% 0,7038 0,7015 -2,4% Bitcoin BTC/USD 32.578,76 -0,8% 32.851,51 31.900,76 +12,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,48 73,13 -0,9% -0,65 +49,8% Brent/ICE 74,16 74,76 -0,8% -0,60 +45,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.826,64 1.827,35 -0,0% -0,72 -3,8% Silber (Spot) 26,29 26,25 +0,1% +0,04 -0,4% Platin (Spot) 1.133,55 1.132,23 +0,1% +1,33 +5,9% Kupfer-Future 4,29 4,27 +0,3% +0,01 +21,5% ===

