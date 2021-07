Kostenloses mobiles MMO-Strategiespiel fügt neuen Spielemodus, neue Handlung und neuen Kampf neben begrenzt erhältlichen Jubiläumsfeierlichkeiten hinzu

King of Avalon überschreitet eine Milliarde US-Dollar an Umsatz laut Daten von App Annie

King of Avalon das kostenlose Mobile-MMO, das von dem FunPlus-Studio KingsGroup entwickelt wurde, feiert fünf Jahre mittelalterliche Abenteuer, die von der Legende von König Arthur inspiriert sind. Im Juli können Spieler von King of Avalon wichtige Spiele-Updates, wie den Spielemodus Tower Defense nutzen, sowie an begrenzt erhältlichen Jubiläumsfeierlichkeiten wie Circus Invasion und Rainbow's Maze teilnehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210714005976/de/

King of Avalon Celebrates Five-Year Anniversary With Major Game Updates and Events in July (Graphic: Business Wire)

King of Avalon ist seit fünf Jahren eines der beliebtesten Mobile-Strategie-Spiele und führt aus diesem Anlass eine große Bandbreite neuer Inhalte ein, die mit einem frischen und doch klassischen Spielemodus Tower Defense kommen. Weitere Ergänzungen sind die Handlung Recapture of Holy City, eine Alliance-basierte PvEvP-Funktion, die als Battle of Drake Valley bekannt ist, ein neuer Handlungsort für Anfänger sowie eine spieleweite künstlerische Aktualisierung von Schnittstelle und Grafik.

Events im Spiel begannen am 1. Juli mit einem Fotowettbewerb, der am 13. Juli endete und einer Sign-in Memoirs-Feier, die heute, dem 14. Juli, zu Ende ging. Die Party geht weiter mit der Circus Invasion vom 14. bis 20. Juli, Rainbow's Maze vom 21. bis 27. Juli und einem Tarotkarten -Preispool, der fünf Milliarden Gold enthält und vom 14. bis 20. Juli verfügbar ist. Während dieser Zeit können Spieler Tarotkarten sammeln, indem sie an täglichen Events teilnehmen oder im Shop Bündel kaufen. Sobald eine Tarotkarten-Sammlung vollständig ist, erhalten Spieler die Chance, eine Zufallsmenge Gold aus dem Preispool zu gewinnen.

Weitere Informationen zu FunPlus finden Sie auf http://www.FunPlus.com. Weitere Informationen zu King of Avalon finden Sie auf http://www.KingofAvalon.game. Bildmaterial erhalten Sie hier.

Über King of Avalon

Das am 14. Juli 2016 eingeführte Spiel King of Avalon ist ein mobiles 4X-MMO-Strategiespiel, das von der Legende von König Arthur inspiriert ist. Spieler müssen ein mächtiges Reich von Grund auf aufbauen, indem sie Gebäude aufwerten, die Stärke ihrer Armee verbessern, Spielerbündnisse bilden und die umliegende mittelalterliche Welt Europas erobern. King of Avalon ist in nahezu 70 Ländern ein Bestseller und wurde weltweit über 100 Millionen Mal heruntergeladen.

Über FunPlus

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen FunPlus ist ein hochkarätiger unabhängiger Spielentwickler und Publisher mit Hauptsitz in der Schweiz und Betriebstätigkeiten in Spanien, Schweden, Russland, den USA, Singapur, Japan und China. Als Organisation, welche die weltbesten kreativen Talente fördert und knapp 2000 Mitarbeiter beschäftigt, hat das Unternehmen Handyspiele entwickelt und herausgegeben, die in fast 70 Ländern auf Platz 1 gelangten. Dazu gehören State of Survival, King of Avalon und Guns of Glory. Zu den Studios von FunPlus gehören KingsGroup, Puzala, Seven Games und Imagendary Studios, die alle Teil eines wachsenden globalen Netzwerks von Entwicklern sind, die an einzigartigen Marken von wesentlichen Spielgattungen wie Strategie-, Puzzle- und Rollenspielen arbeiten.

Die FunPlus-Marke steht auch hinter FunPlus Phoenix (FPX), einer der weltweit erfolgreichsten E-Sport-Organisationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210714005976/de/

Contacts:

Jamie King

jamie_king@bhimpact.com