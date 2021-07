Frankfurt am Main (ots) - Der E-Mobility-Spezialist Rebike Mobility GmbH wächst rasant. Für das weitere Wachstum unterstützt creditshelf das Startup mit einem Darlehen.Die Rebike Mobility GmbH mit Sitz in München ist spezialisiert auf die Vermietung, den Verleih und den Verkauf von Premium-E-Bikes. Mit diesem Angebot möchte das E-Mobility-Start-up die Mobilität von morgen mitgestalten: "Über unsere Online-Plattform verkaufen wir neuwertige gebrauchte Marken-E-Bikes aus den Mietangeboten. Damit verlängern wir nicht nur die Wertschöpfungskette - der zweite Nutzungszyklus ist auch ganz im Sinn von Nachhaltigkeit und Klimaschutz", sagt Gründer und Managing Director Thomas Bernik.Wachstum in Zeiten von CoronaAufgrund der Corona-Krise hat die Nachfrage nach E-Bikes noch einmal einen enormen Schub bekommen, so dass Rebike Mobility seinen Umsatz im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln konnte. "Wir rechnen auch im kommenden Jahr mit einem starken Wachstum. Allerdings stellt uns das vor neue Herausforderungen", erklärt der studierte Volkswirt Bernik. "Lieferketten sind teilweise unterbrochen und wir müssen dafür sorgen, immer genügend Bikes und Ersatzteile zu bekommen." Um Lieferengpässen vorzubeugen, hat Rebike Mobility beispielsweise die Lagerbestände bereits im letzten Jahr massiv aufgestockt. Der steigenden Nachfrage begegnet der E-Mobility-Spezialist u. a. mit einer Ausweitung der Kapazitäten. Für 2022 ist der Umzug in eine 3.000 Quadratmeter große Halle geplant und neue Kolleginnen und Kollegen werden laufend eingestellt.Start-up-Finanzierung als HerausforderungDie Wachstumsziele müssen allerdings auch finanziert werden. Bisher setzten Bernik und sein Team stark auf Venture Capital, teils über Business Angels und teils über institutionelle Wagniskapitalgeber. Zur weiteren Ausfinanzierung des Working Capital wird jedoch zusätzliches Fremdkapital für die weitere Entwicklung des Unternehmens benötigt. "Der traditionelle Finanzierungsmarkt steht Unternehmen in der Wachstumsphase, die zumeist noch nicht profitabel arbeiten, häufig nicht zur Verfügung", sagt Bernik. "creditshelf bietet dagegen auch jungen, stark wachsenden Unternehmen eine attraktive Finanzierungslösung mit Fremdkapital." Der Vorteil gegenüber Venture Capital: Die Finanzierung bringt keine Verwässerung von Geschäftsanteilen mit sich.Fintech-Kredit bietet schnelle Lösung"Im Rahmen der Analyse haben wir Geschäftsmodell, Positionierung sowie die Finanzen genau unter die Lupe genommen. Nach kurzer Zeit war klar, dass viele Faktoren für eine Finanzierung von Rebike sprechen", sagt Florian Weinkauf, Team Lead beim Fintech creditshelf. Bereits vier Wochen nach Beginn des Austausches konnte die Auszahlung erfolgen. "Gerade Start-ups sind auf schnelle und unkomplizierte Wachstumsfinanzierungen angewiesen, um die nächsten Schritte Richtung Gewinnzone gehen zu können. Banken halten sich aber meist zurück, solange die schwarzen Zahlen fehlen", erklärt Weinkauf die Problematik. Und Bernik ergänzt: "Dass wir ein Darlehen auch ohne Sicherheiten bekommen, war ein wichtiger Grund für uns, mit creditshelf zusammenzuarbeiten. Wir nutzen die Mittel vor allem, um unseren Bestand an E-Bikes aufzustocken und sie für unser Abo-Modell zu finanzieren."Das Darlehen liegt im niedrigen siebenstelligen Bereich und wird in zwei Tranchen ausgezahlt. Die Laufzeiten liegen bei 12 und 36 Monaten. Die weitere Fremdfinanzierung ergänzt im Finanzierungsmix der Rebike Mobility das bestehende Eigen- und Fremdkapital.Über Rebike Mobility GmbH - https://rebike.com/deDie Rebike Mobility GmbH wurde 2018 gegründet und hat ihren Sitz in München. Der E-Bike-Spezialist beschäftigt aktuell 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und konnte in 2020 einen Umsatz von sieben Millionen Euro verbuchen. Kern des Unternehmens ist eine markenübergreifende Plattform für neuwertige Premium-E-Bikes sowie attraktive Abo- und Verleih-Angebote.Über creditshelf - https://www.creditshelf.com/creditshelf ist der Finanzierungspartner für mittelständische Unternehmer, die Innovationen vorantreiben und ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Über die digitale creditshelf Plattform erhalten sie die Freiheit bankunabhängig, schnell und unkompliziert eine Finanzierung zu erhalten. Herzstück ist dabei eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse. Gleichzeitig ermöglicht creditshelfs Plattformtechnologie einen modernen Kapitalmarktzugang. Professionelle Investoren können direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner unterstützen ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen. So entsteht ein Netzwerk, von dem alle profitieren.creditshelf wurde 2014 gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.