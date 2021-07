Klimawandel, Protektionismus, Nordstream 2 - die Liste der umstrittenen Meinungen zwischen Deutschland und den USA ist lang, aber mit dem Amtsantritt von US-Präsident Biden ist sie deutlich kürzer geworden. Wenn Bundeskanzlerin Merkel von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen wird, dann wird vor allem das Zusammenrücken von Deutschland und den USA nach Ende der Ära Trump im Vordergrund stehen. Simone Menne, der Präsidentin der American Chambers of Commerce in Germany ist sich sicher, dass dieses Treffen den bilateralen Beziehungen helfen wird. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag