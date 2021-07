DJ Morphosys schließt Constellation-Pharma-Übernahme ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Morphosys schließt ihre Anfang Juni verkündete Milliardenübernahme in den USA ab. 89 Prozent der Aktien der Constellation Pharmaceuticals Inc. seien bis zum Ablauf der Übernahmefrist am Mittwoch gültig angedient worden, teilte das Biotech-Unternehmen in Planegg bei München mit. In einem zweiten Schritt soll Constellation noch bis zum Handelsbeginn an der Nasdaq in New York auf die US-Tochter MorphoSys Development verschmolzen werden, womit der Handel mit Constellation-Aktien umgehend eingestellt würde.

Finanzinvestor Royalty Pharma, der den 1,7 Milliarden Dollar schweren Zukauf durch ein Finanzierungspaket möglich macht, wird wie angekündigt jetzt für 100 Millionen Dollar neue Morphosys-Aktien kaufen. Für den Verkauf von Lizenzrechten an verschiedenen Wirkstoffen, die auf der Morphosys-Antikörper-Technologie beruhen, waren bereits gut 1,4 Milliarden Dollar von Royalty Pharma geflossen. Darüber hinaus können die Münchner noch auf weitere 350 Millionen Dollar in Form einer Anleihe zugreifen.

Morphosys-Vorstandschef Jean-Paul Kress sprach von einem neuen Kapitel der Unternehmensgeschichte, das jetzt beginne. "Diese Übernahme stellt eine echte Transformation für Morphosys dar und stärkt unsere Position in der Hämatologie-Onkologie", sagte er.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2021 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.