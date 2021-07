Frankfurt (www.anleihencheck.de) - FED-Chef Powell hat bei der gestrigen Anhörung vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses auf die sich erholende Wirtschaft und auf Verbesserungen der Arbeitsmarktlage verwiesen, so die Analysten der Helaba.Dennoch seien weiterhin Millionen neue Arbeitsplätze vonnöten und "substanzielle Fortschritte in weiter Ferne". Bezüglich der Inflation habe Powell auf Sonderfaktoren verwiesen und so hätten sich per saldo keine Hinweise auf bevorstehende Kürzungen der Anleihekäufe ergeben. ...

