Nach der Rallye ist bei der Aktie von Amazon - zunächst jedenfalls - etwas die Luft raus. Am Mittwoch legte der Wert nur leicht um 0,1 Prozent zu. Damit bleibt Amazon unter der 3.700-Dollar-Marke. Neuen Schwung könnte es bald durch die Quartalszahlen geben - die Analysten an der Wall Street erwarten starkes Wachstum.Laut Bloomberg rechnen die Experten für das zweite Quartal mit einem Wachstum beim Umsatz von 29 Prozent. Das Plus ist deswegen besonders eindrucksvoll, da die stationären Geschäfte ...

