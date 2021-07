Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit leichten Abschlägen in den Handel starten. Eine vorbörsliche Indikation sieht den ATX knapp vor Handelsbeginn 0,24 Prozent im Minus. Auch an anderen Börsen in Europa werden zum Start kleine Abschläge erwartet.Für Unsicherheit sorgen an den Börsen derzeit die weiter kursierenden Inflationsängste. Belasten könnten zudem die am Donnerstag in der Früh gemeldeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...