AUDJPY, ein FX-Paar, das oft als Risikobarometer wahrgenommen wird, handelt in dieser Woche schwächer. Das Paar erhielt heute einen kleinen Auftrieb nach der Veröffentlichung des soliden Arbeitsmarktberichts aus Australien. Die Beschäftigung stieg um 29,1 Tsd., was mehr oder weniger den Schätzungen entsprach, während die Arbeitslosenquote von 5,1% auf 4,9% (Erwartung: 5%) fiel. Was Australien betrifft, so ist der Anstieg der neuen Covid-19-Fälle jedoch etwas besorgniserregend. Obwohl die Fallzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...