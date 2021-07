Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, könnte vermutlich ab nächstem Jahr besseres WLAN bekommen. Die Bundesnetzagentur gab hierfür den Sechs-Gigahertz-Frequenzbereich frei. Die Bundesnetzagentur gibt den Sechs-Gigahertz-Frequenzbereich frei, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das bedeutet, dass Router auch in dieser Frequenz funken dürfen; bisher tun sie das nur über 2,4 und 5 Gigahertz. Mit dem zusätzlichen Signalbereich soll den Nutzern schnelles und stabiles Internet ermöglicht werden, selbst wenn es in der Nachbarschaft viele WLAN-Netze gibt und diese zeitgleich ...

