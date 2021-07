LG Chem strebt bis zum Jahr 2025 Investitionen in Höhe von 6 Billionen Won (4,4 Milliarden Euro) in den Ausbau seines Geschäfts mit Batteriematerialien für E-Autos an und kündigt in diesem Zusammenhang an, unter anderem eine neue Fabrik für Kathodenmaterial in Südkoreas Gumi errichten zu wollen. Die 6 Billionen Won sind Teil einer breiteren Investitions-Offensive mit einer Gesamtsumme in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...