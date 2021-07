Zahltag für die Anleihegläubiger der insolventen S.A.G. Solarstrom AG: Der Insolvenzverwalter hat gestern die Schlusszahlung in Höhe von 18,23% auf die festgestellten Forderungen vorgenommen. Es wurde festgelegt, dass die Auszahlung auf die Anleihe auf die Bestände am 19.07.2021 erfolgt. Der gemeinsame Vertreter wird die Auszahlung der Anleihe 2010/15 (ISIN DE000 A1E84A 4) an die Bondholder veranlassen. ...

