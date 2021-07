ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflation im Juni wie erwartet leicht verstärkt. Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 1,2 Prozent gelegen.

Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten im Juni um 0,2 Prozent Auch hier wurde die erste Schätzung bestätigt. Besonders deutlich stiegen die Ausgaben für Energie.

Die Preisentwicklung in Italien bleibt hinter der in der Eurozone insgesamt zurück. Wie das europäische Statistikamt Eurostat zuletzt mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Juni 1,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor./jkr/bgf/stk