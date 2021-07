DJ IMK: Konjunkturelle Erholung setzt sich fort

Von Andreas Kißler

DÜSSELDORF/BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat eine dynamische Fortsetzung der konjunkturellen Erholung vorausgesagt. "Die Konjunkturampel steht auf Grün und signalisiert für das dritte Quartal eine dynamische Fortsetzung der konjunkturellen Erholung - nach dem coronabedingten Rückschlag im ersten Quartal des Jahres", erklärte das gewerkschaftsnahe Institut. In seinem aktuellen Drei-Monatsausblick für Juli bis September weise das IMK eine Boomwahrscheinlichkeit von 61,3 Prozent aus.

Damit übertreffe die Wahrscheinlichkeit für ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum nunmehr den vierten Monat in Folge den entscheidenden Schwellenwert von 50 Prozent. Die Wirtschaftsleistung legt den Angaben zufolge zu, weil viele unter Corona-Bedingungen ausgesetzte Dienstleistungen wieder in Gang kommen. Hinzu komme ein Aufholeffekt beim privaten Verbrauch, der sich in den kommenden Monaten noch ausweiten dürfte.

Die Produktion in Industrie und Bauhauptgewerbe dürfte im Jahresverlauf auch weiter zunehmen, wenn Lieferengpässe bei Vorprodukten, insbesondere Halbleitern, und in der Folge hohe Rohstoff- und Materialkosten nicht mehr so stark dämpfend wirkten wie derzeit. Im Jahresverlauf dürfte der Einfluss der Lieferengpässe auf die Produktion abnehmen, sagte IMK-Konjunkturexperte Thomas Theobald. Darauf deute etwa der nach der Suez-Blockade vom März wieder deutlich gestiegene Containerumschlag hin.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland eine Rezession durchlaufe, sei im Vergleich zum Vormonat leicht auf 7,2 Prozent gestiegen. Sie bleibe aber auf historisch niedrigem Niveau. Maßgeblich für den leichten Anstieg der Rezessionswahrscheinlichkeit sei neben einem geringfügigen Rückgang der Produktion im Produzierenden Gewerbe ein gemäßigter Anstieg der Finanzierungskosten von Unternehmen. Dagegen trage die Entwicklung der übrigen Stimmungs- und Finanzmarktindikatoren zu einem insgesamt niedrigen Niveau der prognostizierten Rezessionswahrscheinlichkeit bei.

Insgesamt stützen die aktuellen Ergebnisse des Konjunkturindikators laut IMK dessen Prognose, "dass der Aufschwung in Deutschland mit zunehmender Zahl geimpfter Personen an Breite und Stärke gewinnen wird". Neben dem schon seit längerem sehr starken Außenhandel lege mit zunehmender Lockerung der Auflagen zum Infektionsschutz auch die Binnennachfrage deutlich zu. Die Düsseldorfer Ökonomen rechnen in ihrer aktuellen Konjunkturprognose für 2021 mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2021 04:33 ET (08:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.