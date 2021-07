DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Presse-Information Autohero startet Home Delivery mit eigenen Glastrucks in München und Leipzig Berlin, den 15. Juli 2021 - Autohero, die erste volldigitale Automobilplattform für Verbraucher in Europa, hat heute die Eröffnung von zwei neuen Glastruck Home Delivery Hubs in München und Leipzig bekannt gegeben und erweitert damit seine Flotte von maßgeschneiderten Glastrucks für die Auslieferung von Gebrauchtwagen in ganz Europa. Der Start der beiden Home Delivery Hubs geht Hand in Hand mit den ambitionierten Wachstumszielen von Autohero: Wurden im vierten Quartal 2020 noch rund 4.200 Fahrzeuge verkauft, konnte diese Zahl im ersten Quartal 2021 mit 7.800 verkauften Autos fast verdoppelt werden. Weiterhin wird in den nächsten Monaten der Roll-out der europaweiten Markenkampagne "Kauf dein Auto einfach online" forciert. Zudem plant die AUTO1 Group, in den kommenden Monaten verstärkt in das Authero-Geschäftsmodell zu investieren. Dies schließt die bereits neuen Sport-Engagements mit dem Fußballclub Hertha BSC und der DTM mit ein. Autohero, die Retailmarke der AUTO1 Group, bietet Verbrauchern eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, Gebrauchtwagen online zu kaufen und sich diese nach Hause liefern zu lassen. Auf Europas führender Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen können Verbraucher bequem von zu Hause aus nach ihrem Wunschfahrzeug suchen, die Finanzierung sichern, ihr altes Auto in Zahlung geben und die Lieferung planen. Mit der Eröffnung der beiden Glastruck-Hubs in München und Leipzig ist Autohero nun in der Lage, Autos an mehr als zwei Drittel der deutschen Haushalte in den firmeneigenen Glastrucks auszuliefern und baut damit sein einzigartiges Online-Shopping-Erlebnis im Gebrauchtwagenkauf aus. Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group, sagt: "Wir sind fest davon überzeugt, dass der Onlinekauf von Gebrauchtwagen in Zukunft noch stärker wachsen wird und deshalb investieren wir stark in den Ausbau unseres Online-Autohauses. Unsere Glastrucks stehen für das Kernversprechen von Autohero: Transparenz und Zweckmäßigkeit. Auf Autohero.com sind wir absolut transparent hinsichtlich unseres Angebots. Den Gebrauchtwagenkauf bei uns online abzuschließen und sich das Auto bis vor die Haustür liefern lassen, ist die sicherste und effizienteste Art des Autokaufs. Unsere Kunden schätzen die schnelle und unkomplizierte Lieferung bis nach Hause sehr. Wir freuen uns deshalb, dass unsere Kunden im Großraum München und Leipzig unsere Glastrucks nun noch öfter sehen werden." Mit dem Start der beiden Home-Delivery-Hubs mit Glass Trucks in den Regionen München und Leipzig bietet Autohero nun in 10 Großstadtregionen in Deutschland Home-Delivery mit seinen Glastrucks an. / Über Autohero

Autohero, der Onlineshop für geprüfte Gebrauchtwagen, ist eine Marke der AUTO1 Group und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen Gebrauchtwagenkauf. Das Unternehmen bietet seine Fahrzeuge durchweg mit dem Autohero-Qualitätsstandard zum Kauf an. Käufer profitieren darüber hinaus von einer deutschlandweiten kostenlosen Lieferung des Fahrzeuges direkt bis vor die Haustür oder wahlweise an einen Abholstandort in Kundennähe. Neben einer 21 Tage Geld-zurück-Garantie, verfügen alle Fahrzeuge über ein Jahr Garantie. Ansprechpartner Investoren und Analysten

Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd.€. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

