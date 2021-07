LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 47 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Aufgrund der niedrigen Vorjahresbasis rechne er mit einem robusten Quartal des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen der Covid-19-Testoffensive seien wohl am Höhepunkt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 18:00 / GMT

