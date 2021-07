BERLIN (dpa-AFX) - Die RTL-Datingshow "Die Bachelorette" ist ungewöhnlich schwach in die neue Staffel gestartet. Gerade einmal 1,28 Millionen (4,9 Prozent) wollten am Mittwochabend ab 20.15 Uhr der Rheinländerin Maxime beim Flirten zugucken, so wenige waren es bei der Show noch nie. In der für Werbevermarktung wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen betrug die Quote 11,4 Prozent. Damit setzte sich die "Bachelorette" beim Gesamtpublikum knapp vor das zweite Realityformat des Abends: Den "Kampf der Realitystars" auf RTLzwei guckten 1,19 Millionen (4,8 Prozent), bei den 14- bis 49-Jährigen waren 9,6 Prozent dabei.

Stärkste Sendung zur besten Sendezeit war aber das Fahndungsformat "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit Rudi Cerne, das im ZDF 5,42 Millionen (20,4 Prozent) vor die Bildschirme lockte. Das Erste strahlte die Komödie "Klassentreffen" mit Annette Frier, Oliver Wnuk und Charly Hübner aus - 2,96 Millionen (11,1 Prozent) schauten zu.

Der Regionalkrimi "Wilsberg" mit Leonard Lansink und Oliver Korittke erreichte bei ZDFneo 1,15 Millionen (4,3 Prozent). Für die amerikanische Krimikomödie "Scott & Huutsch" mit Tom Hanks auf Kabel eins konnten sich 1,11 Millionen (4,3 Prozent) begeistern.

Sat.1 hatte die Romanze "Dem Horizont so nah" mit Jannik Schümann und Luna Wedler im Programm, das überzeugte 900 000 Leute zum Einschalten (3,6 Prozent). Für die US-Klinikserie "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" auf ProSieben entschieden sich 840 000 Menschen (3,2 Prozent). Auf Vox hatte die amerikanische Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" 640 000 Zuschauer (2,4 Prozent)./bok/DP/eas