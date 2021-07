Bonn (ots) - 16 Jahre hatte Deutschland eine Bundeskanzlerin, trotzdem beträgt der aktuelle Frauenanteil aller Abgeordneten im Deutschen Bundestag knapp 31 Prozent - und ist damit so niedrig wie vor 20 Jahren. Auch in den Länderparlamenten und Parteien dominieren Männer. Gibt es in eine Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung? Wenn ja: Warum ist das so?Mangelt es an politisch interessierten Frauen? Liegt es am komplizierten Wahlsystem mit Listenplätzen und Direktmandaten? Oder sind Männer Platzhirsche und können einfach besser netzwerken als Frauen?Lassen sich Frauen, die in den sozialen Medien immer häufiger bedroht, sexistisch angegriffen und übel beschimpft werden, davon abschrecken und ziehen sich aus der Politik zurück?phoenix-Reporterin Inge Swolek spricht mit Abgeordnet:innen über frauenfeindliche Angriffe bei Parlamentsdebatten und fragt, ob Angela Merkel während ihrer Kanzlerschaft eine Frauenförderin war. Wie ist die Stimmung unter den Politikerinnen im Superwahljahr 2021 nach weit über 100 Jahren Kampf um politische Mitsprache? Auf diese und viele weitere Fragen gibt phoenix Antworten.Ein Film von Inge Swolek, Susanne Grüter und Mona HeckPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4969313