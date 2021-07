Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Berichtssaison bei Banken startete freundlich und so konnte auch der EuroStoxx-Bankenindex die Abwärtsbewegung unterbrechen, so die Analysten der Helaba.Zwar ist in Europa die Perspektive auf höhere Zinsen wieder weiter in die Zukunft verschoben, aber die Kreditrisiken scheinen aktuell nicht weiter zuzunehmen, berichten die Analysten der Helaba. Primärseitig sei es ruhig geblieben und auch neue Mandate seien Fehlanzeige. Das Sommerloch sei endgültig da. ...

