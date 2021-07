Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Parallel zur beschleunigten Inflationsentwicklung zeigt sich die US-Wirtschaft derzeit in einer äußerst starken Verfassung, so die Experten von Union Investment.Sinkende Corona-Zahlen und ein schneller Impffortschritt hätten umfangreiche Öffnungsschritte ermöglicht. Zusammen mit den kräftigen fiskalpolitischen Impulsen (Stichwort: Haushaltschecks) brumme die US-Konjunktur wie lange nicht. In solch einem Umfeld hätten US-Staatsanleihen eigentlich Kursverluste verkraften müssen. Doch weit gefehlt, die Papiere hätten sogar fester gezogen. Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index hätten US-Staatsanleihen im Juni einen Zuwachs von 0,8 Prozent verzeichnet. Hierfür sei vor allem die US-Notenbank verantwortlich gewesen. In den letzten Wochen sei es der FED gelungen, die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses seien dabei geschlossen aufgetreten und hätten die immer gleiche Botschaft wiederholt: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. ...

