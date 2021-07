Hürth (ots) - Ein strahlendes Lächeln öffnet so manche Tür. Menschen mit einem schönen Lächeln werden sympathischer, aktiver und leistungsfähiger wahrgenommen. Aber leider produziert die Natur keine Menschen auf dem Fließband. Und das ist gut so. Jeder Mensch ist ein Individuum und sollte auch als solches wahrgenommen und geschätzt werden. Zähne wachsen leider nicht immer so wie sie sollen. Manches Mal ist auch ein Unfall schuld daran, dass die Zähne nicht sehr hübsch aussehen.Topident hat es sich zum Ziel gemacht, jedem Patienten zu einem schönen Lächeln zu verhelfen!Besonders Kinder haben oft Angst vorm Zahnarzt. Das kinderfreundliches Spiel- und Behandlungszimmer der TOPiDENT (https://www.topident.de/) Zahnarztpraxis lässt diese erst gar nicht aufkommen. Für die schmerzfreie Behandlung verwenden die Spezialisten für Kinderzahnheilkunde Hürth Lachgasinhalationssedierung oder Anästhesie-Gel. Somit kommen die kleinen Patienten gerne auch zur Kontrolle. Bei einem ersten Termin wird der Ist-Zustand eruiert und alles Weitere besprochen.Besonders wenn Sie auf der Suche nach "Kinderzahnheilkunde Hürth, Zahnarzt für Kinder " sind, haben Sie mit der Zahnarztpraxis TOPiDENT Hürth den perfekten Partner gefunden.Zur Behandlung von Erwachsenen werden die 3D-Implantat-Planung, navigierte Implantologie, Lachgas, Sedierung, Vollnarkose, örtliche Betäubung, strahlungsarmes Röntgen, Lupenbrille, intraorale Kamera, 3D-Video-Animationen/3D-Scanner, etc. als moderne und patientenfreundliche Methoden eingesetzt. Zur Schonung von Gewebe wird auf die schmerzarme und effiziente Lasertechnik zurückgegriffen.Für viele Menschen ist der Behandlungsstuhl das Problem. Deshalb führt Topident betimmte Behandlungen auch im Wartezimmer durch. Höchste Hygienestandards sind eine Selbstverständlichkeit.Die Spezialisten für Kinderzahnheilkunde führen in ihrer Zahnarztpraxis (https://www.topident.de/) maschinelle Wurzelkanalbehandlungen, elektronische Wurzelkanalmessungen, Vorsorgeuntersuchungen, Kontrollen sowie professionelle Zahnreinigungen durch.Die moderne Zahnarztpraxis hat sich in den letzten Jahren mit der Spezialisierung auf operative Eingriffe einen Namen gemacht. Dazu zählen die Entfernung von Weisheitszähnen, die Freilegung oder Entfernung von verlagerten Zähnen, Wurzelspitzenresektionen, die Behandlung von Abszessen und Zysten sowie die Implantologie.Darüber hinaus werden auch Probleme des Knochenaufbaus, der Mundschleimhaut in Angriff genommen oder auf Wunsch histo-pathologische Abklärungen durchgeführt.Im Bereich der plastisch-ästhetischen Parodontalchirurgie werden Probleme durch verloren gegangenes Zahnfleisch behandelt, eine chirurgische Parodontitistherapie durchgeführt sowie die ästhetische Zahnkorrektur (Invisalign) vorgenommen.Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Topident ist die Behandlung von älteren Menschen. Die Praxis verfügt über eine mobile Behandlungseinheit, die auch in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz kommt. Ältere Menschen werden bei der TOPiDENT Zahnarztpraxis auch an Wochenenden und außerhalb der üblichen Ordinationszeiten behandelt.Topident, Spezialist für Kinderzahnheilkunde, bietet darüber hinaus bei Kindern Speicheltestanalysen, kieferorthopädische Eingriffe, Myobrace (Zahnstellung), Kronen, Kinderprothesen sowie kinderchirurgische Eingriffe an. Dazu gehört das Ziehen von Zähnen, die Korrektur von Lippen- und Zungenbändchen, etc.Die Spezialisten für Kinderzahnheilkunde stellen Angstpatienten eine große Bandbreite an Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Neben Aufklärung und Coaching werden Dämmerschlaf, Lachgassedierung sowie die Vollnarkose angeboten.Menschen mit Behinderungen finden bei Topident eine barrierefreie Praxis vor. Darüber hinaus stehen auch Möglichkeiten der effizienten und schmerzfreien Behandlung zur Auswahl.Mehr Infos, auch zum Themenkreis "Kinderzahnheilkunde Hürth, Zahnarzt für Kinder ", erlangen Sie auf https://www.topident.de/Pressekontakt:Rumyana KandurovaTelefon: 02233 979 485 0E-Mail: zahnarztpraxis@topident.deOriginal-Content von: TOPiDENT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157277/4969379