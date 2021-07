Hannover (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen fünf Handelstage waren einmal mehr durch eine eher seichte Dynamik am Primärmarkt für EUR-Benchmarks gekennzeichnet, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.So hätten mit der DZ HYP sowie Credit Mutuel Home Loan SFH gerade einmal zwei Emittenten Covered Bonds im EUR-Benchmarkformat platziert. Zunächst habe sich am vergangenen Mittwoch die DZ HYP mit einem Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000A3E5UU2/ WKN A3E5UU) am Markt gezeigt. Der Deal über EUR 750 Mio. habe bei ms +2 Bp (Guidance: ms +5 Bp area) ein Orderbuch von immerhin EUR 1,65 Mrd. auf sich vereinigen können, sodass der Deal mehr als doppelt überzeichnet gewesen sei. Der größte Anteil der Emission sei an Investoren aus der DACH-Region (65%) gegangen, gefolgt von den Nordics (13%), der CEE-Region (8%) sowie UK/Ireland (6%). Nach Investorenart hätten Banken (45%) vor Central Banks/OIs (28%) sowie Asset Managers (27%) dominiert. ...

