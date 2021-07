Im 2019 gestarteten Forschungsprojekts "Bidirektionales Lademanagement - BDL" beginnt nun der angekündigte Feldversuch mit 50 für V2G umgerüstete BMW i3. Seit einigen Tagen befinden sich 20 der BMW i3 in Kundenhand, die 30 übrigen werden in Kürze an gewerbliche Nutzer übergeben. Im Feldversuch werden die Privat- und Flottenkunden nun mit den rückspeisefähigen Kompaktwagen, passender Ladehardware und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...