Im Wertpapierhandel notiert das Wertpapier der Amadeus IT Group gegenwärtig etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 54,70 Euro. Ein Preisabschlag in Höhe von 80 Cent müssen derzeit die Aktionäre der Amadeus IT Group hinnehmen. Der Preis für das Papier liegt bei zur Stunde 54,70 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...