Berlin (ots) -- heycar Deutschland und Frau Tonis Parfum entwickeln den Unisex Neuwagenduft- Verlosung der limitierten Duft-Edition aufgrund der hohen Nachfrage verlängert bis 25. Juli- Repräsentative Umfrage zum Einfluss des Fahrzeug-GeruchsBerlin (ots) - Das erste Mal im eigenen neuen Auto zu sitzen ist immer ein besonderer Moment: Bereits beim ersten Öffnen der Tür ist der reizvolle Duft von neuem Textil und Kunststoff deutlich wahrnehmbar. Dass die Liebe zum Auto auch über die Nase geht, zeigt eine repräsentative Studie im Auftrag von heycar Deutschland*: Für knapp jeden Zweiten (47 Prozent) ist ein angenehmer Duft im Innenraum eines Autos kaufentscheidend. Für 18 Prozent ist der Geruch sogar eher entscheidend als das Image der Marke, 17 Prozent finden ihn wichtiger als das Alter des Fahrzeugs. Gleichzeitig würde fast jeder Zweite (47 Prozent) sein eigenes Auto nur am Geruch des Innenraums erkennen, jeder Fünfte (20 Prozent) das seines Partners oder seiner Partnerin und 17 Prozent würden das Auto der Mutter oder des Vaters erkennen.Der Neuwagenduft von heycarDamit der besondere Geruch eines neuen Fahrzeugs jeden Tag neu erlebt werden kann, hat heycar Deutschland ihn zusammen mit der Berliner Duft-Manufaktur Frau Tonis Parfum eingefangen und olfaktorisch imitiert - und damit sein Markenversprechen in einem Parfum festgehalten. Denn alle über heycar erhältliche Fahrzeuge sind geprüft und mit Garantie - und fühlen sich deswegen nicht nur an wie Neuwagen, sondern riechen auch so."Wir wollten diesen ganz speziellen, aber angenehmen und mit Emotionen aufgeladenen Geruch eines Neuwagens mit unserem Qualitätsversprechen übereinbringen. Mit Garantie und unseren hohen Standards kommen heycar Kund*innen bereits in den vollen Genuss der Vorzüge eines Neuwagens. Das ist die Botschaft, die unser Neuwagenduft transportiert. Gleichzeitig war uns wichtig, dass der Duft tragbar ist, was dank der Expertise von Frau Tonis Parfum aufs Beste gelungen ist", erklärt Carsten Riedel, Team Lead Brand and Communications bei heycar Deutschland.Herausgekommen ist ein exklusiver Unisex-Duft: Der heycar Neuwagenduft enthält kräftige Aromen von Thymian, Safran und Wildleder, sowie Himbeeren und Röstaromen. Die Reinheit und Kühle, die von dem industriellen Material eines Neuwagens ausgeht, wird durch grünen Apfel, Zitrone und Pfefferminze erreicht.Verlosung über die Social Media Kanäle von heycar DeutschlandDer Neuwagenduft wurde exklusiv für die Kampagne produziert und ist nicht im Handel erhältlich. Wer einen der auf 45 Stück limitierten 50 ml Flakons gewinnen möchte, kann noch bis zum 25. Juli über den Instagram und Facebook Kanal von heycar Deutschland am Gewinnspiel teilnehmen.Weitere Informationen zur Kampagne und zum Gewinnspiel gibt es auf https://hey.car/neuwagenduft. (https://hey.car/neuwagenduft) Tipps und Tricks, wie Autofahrer*innen langfristig für einen angenehmen Geruch im Auto sorgen können, gibt es im heycar Magazin (https://hey.car/magazine/der-neuwagenduft-und-sein-unsichtbarer-einfluss).*Details zur Studie: Die Studie wurde im Auftrag von heycar Deutschland durch das Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Bundesbürger im Zeitraum vom 16.-17. Juni 2021.Über heycarheycar ist die neue, benutzerfreundliche Online-Plattform für geprüfte Gebrauchtwagen aller Klassen und bekannten Marken. Kaufinteressierte finden hier ausschließlich Gebrauchtwagen, die höchstens acht Jahre alt sind und maximal 150.000 km Laufleistung aufweisen. Auf der Plattform hilft ein klares, einfaches und umfangreiches Filtersystem den Nutzern dabei, genau den Gebrauchten zu finden, der wirklich passt. Derzeit bietet heycar rund 300.000 gelistete Fahrzeuge von ca. 2.000 Händlergruppen an rund 4.000 Standorten an. heycar arbeitet ausschließlich mit geprüften Händlern zusammen, die definierten Qualitätskriterien entsprechen. Das Startup mit Sitz in Berlin wurde 2017 gegründet, CEO von heycar Deutschland ist Dr. Reinhard Schmidt.Mehr Informationen auf www.heycar.de