DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.352,75 -0,3% +16,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.901,50 +0,1% +15,8% Euro-Stoxx-50 4.060,84 -0,9% +14,3% Stoxx-50 3.544,17 -0,7% +14,0% DAX 15.618,41 -1,1% +13,9% FTSE 7.033,01 -0,8% +9,8% CAC 6.501,45 -0,9% +17,1% Nikkei-225 28.279,09 -1,2% +3,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,65 +0,31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,82 73,13 -1,8% -1,31 +48,5% Brent/ICE 73,63 74,76 -1,5% -1,13 +44,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,14 1.827,35 -0,2% -4,22 -3,9% Silber (Spot) 26,19 26,25 -0,2% -0,06 -0,8% Platin (Spot) 1.140,60 1.132,23 +0,7% +8,38 +6,6% Kupfer-Future 4,32 4,28 +1,1% +0,05 +22,6%

Die Ölpreise geben erneut nach. Hier belasten nach Angaben aus dem Handel noch immer Berichte, wonach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate kurz vor einer Einigung im Streit um Fördermengen stehen. Überdies stützten die am Vortag veröffentlichten Lagerbestandsdaten der staatlichen Energy Information Agency die Preise weniger als erhofft, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

In engen Grenzen uneinheitlich dürften die US-Börsen am Donnerstag in den Handel starten, wobei die zinssensiblen Technologiewerte von den zuletzt gesunkenen Anleiherenditen profitieren dürften. Auf der Agenda steht eine Fülle von Konjunkturdaten, die letztlich die Richtung des Marktes bestimmen könnten. Noch vor der Startglocke werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Empire State Manufacturing Index und der Philadelphia Fed Index jeweils für Juli, die Import- und Exportpreise aus dem Juni sowie die Juni-Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht.

Daneben wird Fed-Chef Jerome Powell dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stehen. Er dürfte dort aber im Wesentlichen das wiederholen, was er am Mittwoch vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses gesagt hat, nämlich dass es die Notenbank nicht eilig habe, die geldpolitischen Zügel zu straffen, und dass die aktuell hohe Inflation nur vorübergehend sei. Seine Aussagen ließen die Anleihezinsen deutlich zurückkommen.

Mit Morgan Stanley wird die letzte der großen US-Banken Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Nach Handelsschluss wird der Quartalsausweis des Aluminiumkonzerns Alcoa erwartet. Schon bekannt sind die Quartalszahlen des Krankenversicherers Unitedhealth Group. Diese werden positiv aufgenommen, die Aktie liegt vorbörslich 1,3 Prozent im Plus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 360.000 zuvor: 373.000 14:30 Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: 17,3 zuvor: 17,4 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: 27,0 zuvor: 30,7 14:30 Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,7% zuvor: 75,2%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen am Donnerstagmittag die Verluste mit Gewinnmitnahmen aus. Die zunächst gute Laune am Morgen wurde von kräftigen Gewinnwarnungen und Prognosesenkungen verhagelt. Ölwerte liegen an der Spitze der Verlierer. Der Stoxx-Index der Öl- und Gas-Aktien fällt am Mittag um 2,9 Prozent. Händler verweisen auf Berichte über neue Verhandlungen um die Ölförderung. Spekulationen um eine Fördererhöhung setzen den Ölpreis unter Druck. Die schlechten Nachrichten überwiegen derzeit vor allem bei Erneuerbaren Energien: Die gesenkte Prognose bei Siemens Gamesa (-14,2%) verstimmt und zieht auch Siemens Energy (-11,7%) mit nach unten. Auch die Branchenwerte Vestas und Nordex werden um mehr als 5 Prozent nach unten mitgezogen. Kingfisher steigen dagegen um 1,1 Prozent. Das Unternehmen hat den Ausblick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung im ersten Halbjahr nach oben genommen. Just Eat Takeaway geben nach ihrem Zwischenbericht um 4,1 Prozent nach. "Die Zahlen sind gut, das war aber auch erwartet worden", sagt ein Händler. "Allerdings ist auch nicht zu übersehen, dass die Aufwärtsdynamik nachlässt", ergänzt er.Auch für Drägerwerk geht es 5,5 Prozent abwärts: Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern hat im zweiten Quartal trotz höherer Umsätze einen geringeren operativen Gewinn als im Vorjahr erzielt. Tomtom verlieren 15 Prozent. Der niederländische Hersteller von Navigationshilfen hat den Ausblick für 2021 überraschenderweise gesenkt. Laut der DZ Bank liegen die vorläufigen Eckdaten von Daimler, trotz der Lieferengpässe bei Halbleitern, erneut über den Markterwartungen. Für Daimler geht es in dem negativen Umfeld dennoch um 0,3 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1818 -0,2% 1,2096 1,2071 -3,2% EUR/JPY 129,9693 -0,2% 132,4629 132,2888 +3,1% EUR/CHF 1,0819 -0,1% 1,0943 1,0946 +0,1% EUR/GBP 0,8522 -0,2% 0,8606 0,8602 -4,6% USD/JPY 109,9705 +0,0% 109,5195 109,5875 +6,5% GBP/USD 1,3869 +0,0% 1,4054 1,4032 +1,5% USD/CNH offshore 6,4616 +0,0% 6,4405 6,4509 -0,6% Bitcoin BTC/USD 31.909,26 -2,87% 49.676,26 50.025,50 +9,8%

Das Bekenntnis des US-Notenbankpräsidenten zur lockeren Geldpolitik der Fed lastet am Donnerstag weiter auf dem Dollar. Der Dollarindex gibt um 0,1 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Aufschlägen haben sich am Donnerstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien gezeigt. Kursaufschläge verzeichneten unter anderem Schanghai und Hongkong nach guten Konjunkturdaten. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich im zweiten Quartal im Rahmen des Ökonomenkonsens. Etwas besser fielen dagegen die chinesische Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze aus. Dagegen drückte ein stärkerer Yen den japanischen Aktienmarkt ins Minus. Verkauft wurden in Tokio Technologie- und Energiewerte. Auf letztere drückten die am Vortag deutlich gefallenen Ölpreise, die ihre Abwärtstendenz im asiatischen Handel mit gebremster Dynamik fortsetzten. Die Aktien von Hitachi fielen um 3,5 Prozent und die Papiere des Ölkonzerns Inpex gaben um 2,6 Prozent nach. In Sydney reduzierten sich Woodside Petroleum um 0,1 Prozent, nachdem der Zwischenbericht die Analysten-Erwartungen leicht verfehlt hatte. Der südkoreanische Aktienmarkt schloss freundlich, nachdem die Notenbank des Landes erneut von einer Straffung der Geldpolitik abgesehen hatte. In Taiwan schloss der Taiex auf einem Rekordstand. Hier gewannen die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai Precision 3,0 Prozent, nachdem die Apple-Aktie am Vortag erneut einen Rekordstand erreicht hatte. Auslöser war ein Bericht, wonach die iPhone-Produktion erhöht werden soll.

CREDIT

Fast unverändert zeigen sich am Donnerstag die Kreditmärkte in Europa. Der Inflationsanstieg allerorten wird ignoriert, nachdem US-Notenbank-Chef Jerome Powell weiter auf seiner Deutung als "temporär" beharrt. Damit lassen sich auch weiterhin die extrem lockeren geldpolitischen Maßnahmen rechtfertigen. Immer deutlicher in den Mittelpunkten rücken nun aber die Unternehmensdaten mit dem Beginn der Berichtssaison.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ENBW bucht im ersten Halbjahr Sonderbelastungen von 1,25 Mrd Euro

Der Versorger ENBW Energie Baden-Württemberg muss im ersten Halbjahr Sonderbelastungen in Höhe von 1,25 Milliarden Euro wegen Abschreibungen und Drohverlustrückstellungen auf die Bücher nehmen. Wie der Konzern mitteilte, betreffen die Wertberichtigungen vor allem die Kohlekraftwerke. Auf die Bemessungsgrundlage für die Dividende und den Ausblick für das Gesamtjahr haben die Wertberichtigungen keine Auswirkungen.

Morphosys schließt Constellation-Pharma-Übernahme ab

Morphosys schließt ihre Anfang Juni verkündete Milliardenübernahme in den USA ab. 89 Prozent der Aktien der Constellation Pharmaceuticals Inc. seien bis zum Ablauf der Übernahmefrist am Mittwoch gültig angedient worden, teilte das Biotech-Unternehmen in Planegg bei München mit. In einem zweiten Schritt soll Constellation noch bis zum Handelsbeginn an der Nasdaq in New York auf die US-Tochter MorphoSys Development verschmolzen werden, womit der Handel mit Constellation-Aktien umgehend eingestellt würde.

MTU schließt fünfjährigen Wartungsvertrag mit Sunclass Airlines

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 15, 2021 07:10 ET (11:10 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.