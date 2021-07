Facebook will bis Ende 2022 über eine Milliarde Dollar in Initiativen und Programme investieren und dadurch neue Möglichkeiten bieten, Geld mit erstellten Inhalten auf Facebook und Instagram zu verdienen - und die Kreativen an sich zu binden. Das ist doch mal eine Ansage: Facebook will in den kommenden Monaten und Jahren richtig viel Geld in die Hand nehmen, um Kreativen neue Möglichkeiten zu bieten, wie sie mit ihren Inhalten auf Facebook und Instagram Geld verdienen können. Bis Ende des kommenden Jahres soll dazu nicht weniger als eine Milliarde US-Dollar investiert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei eine ganze Reihe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...