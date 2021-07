Zürich (ots) - Füreinander da sein, miteinander etwas bewirken - Menschlichkeit lässt sich auf viele Arten leben. Wie wichtig es ist, zu helfen und aufeinander zu schauen, darauf möchte das Zürcher Rote Kreuz mit seiner aktuellen Kampagne aufmerksam machen und ruft zu mehr Menschlichkeit in Zürich auf.Axel, Claudio, Daniel und Melina setzen sich als Freiwillige und Spender fürs Zürcher Rote Kreuz ein. Ihnen bedeutet Menschlichkeit "helfen und sich für seine Mitmenschen einsetzen", "sich auf Augenhöhe begegnen" und "andere Menschen tolerieren und respektieren". Und wie erleben es die Personen, die Hilfe erhalten? Von "sich nicht allein gelassen fühlen" bis "das Rote Kreuz ist für mich ein Zufluchtsort" - sie alle eint eine grosse Dankbarkeit für die erlebte Menschlichkeit.Zehn Rotkreuz-Botschafterinnen und -Botschafter zeigen in der neuen Zürcher Rotkreuz-Kampagne ab Montag auf Plakaten und ab sofort online, was Ihnen Menschlichkeit bedeutet. Drei Schulkinder, ein Spender, drei Freiwillige und drei Personen, die Unterstützung erhalten: Sie alle stehen stellvertretend für 2'600 Freiwillige und über 32'000 Begünstigte des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Kanton Zürich. Haben auch Sie Menschlichkeit erlebt? Teilen Sie Ihre Erfahrung online: hilf-auch-du.ch/dini-gschicht/!Damit sich auch in Zukunft viele Freiwillige sowie Unterstützerinnen und Unterstützer für ihre Mitmenschen engagieren, macht das Hilfswerk mit der aktuellen Kampagne darauf aufmerksam, wie wertvoll es ist, in seiner Nähe Menschlichkeit zu leben und dass jede und jeder helfen kann, egal ob mit Zeit oder einer Spende.Mehr Infos: hilf-auch-du.chDas Zürcher Rote Kreuz freut sich über Unterstützung in Form von Füllerinseraten:www.srk-zuerich.ch/inserate-und-bannervorlagen-zum-downloadPressekontakt:Ralf Steinmetz, ralf.steinmetz@srk-zuerich.ch und Anita Ruchti, anita.ruchti@srk-zuerich.chSchweizerisches Rote Kreuz (SRK) Kanton Zürich, Tel. 044 388 25 25Original-Content von: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011522/100874378