HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fashionette auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Gerhard Orgonas zählt die Papiere des Onlinehändlers für Modeaccessoires in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Midcap-Favoriten der Bank für das zweite Halbjahr. Die Anleger würden das starke Potenzial verkennen. Auch die Übernahme von Brandfield wurde gelobt./ag/edh



