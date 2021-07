HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach Eckdaten zum zweiten Quartal von 78 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autokonzern habe überraschend starke Zahlen präsentiert und der Corona-Pandemie sowie dem Halbleiter-Mangel getrotzt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erstaunlich sei, "dass nach Jahren des Klagens über hohe Transformationskosten plötzlich fast Traum-Renditen erzielt werden". Er glaubt jedoch nicht, dass die Gewinne im zweiten Halbjahr "einfach so fortgeschrieben werden können"./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 09:53 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 09:58 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

