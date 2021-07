Logan, Utah (ots/PRNewswire) - Die ELITechGroup, Marktführer in der Dampfdruckosmometertechnologie, gibt die Übernahme von GONOTEC, einem führenden Marktteilnehmer in der Gefrierpunktosmometertechnologie, bekannt.Der Kauf des Unternehmens vereint zwei Osmometrie-Marktführer und bietet der Branche ein umfassendes Angebot an Osmometrie-Lösungen, die spezifische Anforderungen erfüllen und es Ärzten ermöglichen, Krankheiten schneller und genauer zu diagnostizieren und den richtigen Verlauf der Patientenbehandlung zu bestimmen.Darüber hinaus wird die ELITechGroup nun eine direkte Marktpräsenz in Deutschland haben, die es dem Unternehmen ermöglicht, Kunden mit seinem gesamten Portfolio an Produkten und Lösungen direkt zu bedienen."Die strategische Akquisition von GONOTEC erweitert die globalen Möglichkeiten des Unternehmens, innovative Produkte für die Marktsegmente In vitro-Diagnostik, Biotech, Chemie, Umwelt, Lebensmittel & Getränke, Pharma und Forschung zu liefern. Mit mehr als 90 Jahren Innovationskraft wollen wir die Nummer eins in der Osmometrie weltweit werden", sagt Bryce McEuen, Vizepräsident, Biomedical Systems. "Darüber hinaus erhöht die Akquisition unsere Kapazität und geografische Präsenz, um Labore mit einem überdurchschnittlichen Niveau an Service und Kundenservice zu bedienen."Weitere Informationen zu unseren Osmometrie-Lösungen finden Sie unter Osmometers.com.Informationen zur ELITechGroupDie ELITechGroup ist eine privat geführte Gruppe, die weltweit Geräte und Reagenzien für die In-vitro-Diagnostik in den Bereichen klinische Chemie, Mikrobiologie, Molekulardiagnostik, Hämatologie, Zytologie und Schweißtest-Systeme herstellt und vertreibt. Unsere Mission ist es, die Patientenversorgung zu verbessern, indem wir Labore in die Lage versetzen, in kürzerer Zeit mehr zu tun, und zwar mit Genauigkeit, um einen schnellen und präzisen Behandlungsverlauf für Patienten zu ermöglichen.Pressekontakt:Amanda Warren, Leiterin MarketingUnternehmen: ELITechGroupAdresse: 370 West 1700 South, Logan, UT 84321Telefon: +1.435.227.1422E-Mail: a.warren@elitechgroup.comWebsite: ELITechGroup.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1216939/ELITechGroup_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1573317/gonotec_Logo.jpgOriginal-Content von: ELITechGroup, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146645/4969556