Die Bilanz bei den bisherigen Börsengängen fällt gemischt aus. Während der Fahrrad-Onlinehändler Bike24 nach seinem Börsengang durchstartete, traten andere Debütanten wie der Tastaturhersteller Cherry auf der Stelle. Auch der Online-Optiker Mister Spex entfaltete nach seinem IPO keine Schubkraft. Die nächsten Kandidaten stehen dennoch schon in den Startlöchern. Der bayrische Autozulieferer Novem will noch im Juli vor der Sommerpause an die Börse. Wir nehmen das Unternehmen unter die Lupe.

Den vollständigen Artikel lesen ...