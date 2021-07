DJ Scholz kündigt Hochwasserhilfen des Bundes an

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der Hochwasserkatastrophe finanzielle Hilfen des Bundes in Aussicht gestellt. "Die Menschen im Katastrophengebiet sind in Not, die Schäden sind immens", sagte Scholz laut einer Mitteilung. "Da muss der Bund mit anpacken. Ich werde alles dafür tun, dass auch der Bund finanzielle Hilfe leistet", betonte er. Der Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat wollte sich den Angaben zufolge mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ein Bild von der Lage im Katastrophengebiet verschaffen.

