Köln (ots) - Anlässlich der dramatischen Wetterlage und der verheerenden Auswirkungen ändern RTL und ntv kurzfristig ihr Programm. So informieren ab 15 Uhr Jessika Westen und Christopher Wittich in einem 2,5-stündigen "RTL/ntv Spezial: Wetterkatastrophe in Deutschland" über die katastrophale Situation vor Ort. Um 20.15 Uhr meldet sich dann Maik Meuser mit einem 30-minütigen "RTL Aktuell Spezial: Wetterkatastrophe in Deutschland". Zu Gast ist hier unter anderem RTL-Wetterexperte Christian Häckl. Außerdem wird die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer via Schalte dabei sein.ntv hält bereits seit gestern Abend in mehreren Spezials über die dramatische Wetterlage auf dem Laufenden. Auch die RTL-Magazine "Guten Morgen Deutschland" sowie "Punkt 12" haben heute schwerpunktmäßig über die aktuellen Entwicklungen informiert und die gesamte Sendung über immer wieder in die betroffenen Städte und Regionen geschaltet.Umfangreiche Informationen rund um die Lage in den betroffenen Regionen gibt es auch bei RTL.de und ntv.de sowie in den ntv Apps. Die Spezialsendungen sind zudem auch bei RTL.de zu sehen.Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportTelefon: 0221 / 456 74100bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deKevin HielscherVolontär Kommunikation Information/SportTel.: 0221 / 456 74104kevin.hielscher@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/4969561