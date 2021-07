Unterföhring (ots) - 15. Juli 2021. Wie viele Hosen besitzen Sie? Jenke von Wilmsdorff hat 152: Jeanshosen, Anzughosen, Jogginghosen, Badehosen, ... Für "JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?" am Montag, 30. August 2021, auf ProSieben verzichtet Jenke auf seinen Besitz und lebt nur noch mit 100 Gegenständen. Wie viele Dinge besitzen wir, die uns gar nicht bewusst sind? Warum kaufen wir Dinge, die wir nicht bauchen? Und was passiert damit, wenn wir sie nicht mehr wollen?In seinem neuen Experiment setzt Jenke sich gewohnt schonungslos ehrlich mit seinem eigenen und dem durchschnittsdeutschen Konsum auseinander. Was können wir besser machen ohne uns schlechter zu fühlen?Schon vor seinem neuen Experiment ist Jenke von Wilmsdorff auf ProSieben zu sehen: Am Samstag will er bei "Schlag den Star" Bülent Ceylan besiegen."JENKE. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?" - Montag, 30. August 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Sendung: JenkePressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4969601