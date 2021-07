DJ Merck lässt neues Bilharziose-Medikament für Kinder in Kenia herstellen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA hat mit dem kenianischen Pharmaunternehmen Universal eine Vereinbarung über die Auftragsherstellung eines neuen pädiatrischen Arzneimittels geschlossen. Das Medikament wird benötigt, um die Tropenkrankheit Bilharziose bei Kleinkindern unter sechs Jahren zu behandeln und befindet sich derzeit in der letzten Phase der klinischen Entwicklung, wie der DAX-Konzern mitteilte. Bilharziose kann den Angaben zufolge bei Nichtbehandlung zu chronischen, potenziell tödlich verlaufenden Organentzündungen, Blutarmut, verzögertem Wachstum sowie verminderter Lernfähigkeit führen. Die Großproduktion soll nach der Registrierung des Medikaments beginnen.

Die Vereinbarung mit Universal Corporation Ltd. sieht den Aufbau umfangreicher Produktionskapazitäten in Nairobi vor, um die zukünftige Versorgung mit dem Arzneimittel in endemischen afrikanischen Ländern sicherzustellen. Sie ergänze die Produktion des staatlichen pharmazeutischen Labors Farmanguinhos der Fiocruz Foundation in Brasilien, das seine Expertise in Produktion und Vertrieb einbringt. Universal ist eine Tochtergesellschaft der Strides Pharma Science Limited aus Indien, sie werde das neue Medikament in großem Maßstab herstellen.

