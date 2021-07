Der DAX muss am Donnerstagvormittag rund 1% abgeben und rutscht damit wieder deutlich unter die Marke von 15.600 Punkten. Im Fokus der Anleger stehen am Donnerstag vor allem die Energie-Aktien im DAX und MDAX. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Siemens Energy (WKN ENER6Y) Unter sehr hohen Umsätzen in Stuttgart verlieren heute die Papiere von Siemens Energy über 12%. Grund für den Kurssturz ist eine Gewinnwarnung des Konzerns, nachdem die spanische Tochtergesellschaft Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...