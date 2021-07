Der Hersteller von Erfrischungsgetränken und Snackartikeln rechnet nun für 2021 mit einem organischen Umsatzanstieg von 6 %, während der um Sonder- und Wechselkurseffekte bereinigte Gewinn je Aktie 11 % zulegen soll. Bisher hatte man lediglich einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein Ergebniswachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. In New York wurde das mit einem charttechnischen Break und einem neuen historischen Höchstkurs quittiert.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 28.



